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В МЧС предупреждают об усилении ветра в Москве до 20 м/с

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МЧС предупреждают об усилении ветра в Москве до 20 м/с
Москва, pixabay.com
Сотрудники МЧС утром в среду, 22 апреля, предупредили жителей и гостей столицы о серьезном усилении ветра в Москве. Подчеркивается, что предупреждение будет действовать до вечера сегодняшнего дня.
 
Уточняется, что согласно прогнозам синоптиков, до 21.00 среды в Москве ожидается усиление северного ветра, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
Граждан призывают обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, обходить деревья и не парковать под ними свои автомобили. Машины также рекомендуется не оставлять под слабо укрепленными конструкциями и столбами.
ЕТ
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