В МЧС предупреждают об усилении ветра в Москве до 20 м/с

Сотрудники МЧС утром в среду, 22 апреля, предупредили жителей и гостей столицы о серьезном усилении ветра в Москве. Подчеркивается, что предупреждение будет действовать до вечера сегодняшнего дня.

Уточняется, что согласно прогнозам синоптиков , до 21.00 среды в Москве ожидается усиление северного ветра, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Граждан призывают обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, обходить деревья и не парковать под ними свои автомобили. Машины также рекомендуется не оставлять под слабо укрепленными конструкциями и столбами.