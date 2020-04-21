Вильфанд рассказал, почему в Москве так холодно

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21 апреля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что стало причиной холодной погоды в столице. По его словам, это обусловлено одновременным влиянием циклона и антициклона.

Столица сейчас находится в зоне сходимости холодных воздушных масс сразу с двух направлений. Сильно выраженный и мощный антициклон расположен с запада от Европейской части России, его центр находится над Скандинавией. Над Новой Землей, к востоку - глубокий циклон, объяснил Вильфанд. В связи с этим наблюдается зона конвергенции, сходимости холодных воздушных масс.

Вильфанд отметил, что антициклон и циклон по своей природе противоположны, и между ними существует большая разница в давлениях. В ситуации борьбы циклона и антициклона холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать.

«Желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе до полудня четверга из-за порывистого ветра. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, когда в Москву снова придет тепло.