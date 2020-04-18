Надолго ли в Москву вернулись холода, рассказал синоптик

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18 апреля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал. Когда в Москву снова придет тепло.

Цыганков сообщил, что температура ниже нормы в среднем на два градуса, и в ближайшие пять дней потепления не будет. Вместо этого жителям столицы стоит готовиться к дождю и мокрому снегу, а также облачной погоде с небольшими прояснениями.

«И сегодня ночью, в ночь на понедельник так же. Днём завтра — от +3 до +8 °С, в среднем около +5...+6 °С. В понедельник тоже +5...+9 °С, вторник примерно так же, только к четвергу, за счёт того, что будет солнышко, днём +8...+12 °С за счёт прогрева солнцем», - предупредил синоптик.

Ранее сообщалось, что эффективность защитных масок зависит от погоды.