В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

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26 апреля 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за сутки в Москве умер 31 пациент с диагностированным коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

«… скончался 31 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице скончались 38 инфицированных пациентов. Общее количестве умерших составило 435 человек.

При этом наибольшее число зараженных люди от 18 до 45 лет.

Оперштаб призывает продолжать соблюдать все предписания властей и рекомендации врачей и медицинских экспертов.