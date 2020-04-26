Наибольшее число зараженных COVID-19 в Москве люди от 18 до 45 лет

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26 апреля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией назвал возраст зараженных коронавирусом нового типа в Москве. За минувшие сутки в столице зарегистрирован 2971 случай.

«41,5 процента новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента - от 46 до 65 лет, 12 процентов - старше 65 лет, еще шесть процентов - люди старше 80 лет. Также четыре процента среди заболевших -дети. Все пациенты и те, кто с ними контактировал, уже находятся под наблюдением врачей», - пояснили в ведомстве.

Общее число заболевших в России составило 80949 человек, из них 6 767 – выздоровели, 747 – умерли.

При этом власти Москвы рассказали, что чаще всего в больницы с коронавирусом поступает молодёжь и люди среднего возраста.