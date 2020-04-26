В России число заболевших выросло более чем на шесть тысяч

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26 апреля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние 24 часа выросло на 6 361 и составило 80 949 человек по всей стране. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во всех 85 регионах России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 361 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 920 (45,9%)», - рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Отмечается, что за сутки прирост заразившихся коронавирусной инфекцией составил 8,5%. При этом умерло за сутки 66 человек.