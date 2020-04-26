В Москве умерли 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID

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26 апреля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве, по данным на вечер субботы 25 апреля, за сутки умерли 38 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID -19. Московский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что всего в столице скончались 404 человека, у которых был диагностирован COVID-19.

В оперштабе не уточнили подробности о возрасте и сопутствующих заболеваниях жертв коронавируса. В России за последние сутки, по данным на 25 апреля, зарегистрировано 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Общее количество заразившихся достигло 74 588 человек. В Москве заразились 2612 человек (всего 39 509). Всего в России с выявленным коронавирусом COVID-19 скончались 719 человек.

Нижегородская область находится на третьем месте по числу зараженных. На майские праздники ужесточен въезд в регион.

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