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В Петербурге от коронавируса умер завотделением Александровской больницы

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 78.ru

В Петербурге от коронавируса умер завотделением Александровской больницы
фото: Алексей Филиппов, пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что минувшей ночью в Боткинской больнице от новой коронавирусной инфекции скончался нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов.

«Он работал заведующим отделением в Александровской больнице. Смерть наступила в 1:15», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Алексею Филиппову был 51 год.

Ранее сообщалось, что российские врачи опубликовали «Список памяти». Туда вошли 51 медик, врачи, медсёстры санитарки, лаборанты из разных российских регионов. Так же в перечень вошел анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий, который умер после заражения коронавирусом во время работы с пациентами.

Кроме того, в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом нового типа около 50 медицинских работников.

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