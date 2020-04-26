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Власти Петербурга назвали детали смерти трех медсестер из «Списка памяти»

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Петербурга назвали детали смерти трех медсестер из «Списка памяти»
фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отреагировал на составленный врачами список с умершими из-за коронавируса нового типа медиками в разных городах России. При этом «Список памяти» не носит официальный характер.

В комитете сообщили, что добавленные в список три медсестры реально скончались, но у них могли быть другие тяжелые заболевания.

 «Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», - пояснили в пресс-службе. 

Ранее сообщалось, что в «Списке памяти» 51 медик, врачи, медсёстры санитарки, лаборанты из разных российских регионов. Так же в перечень вошел анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий, который умер после заражения коронавирусом во время работы с пациентами.

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