Власти Петербурга назвали детали смерти трех медсестер из «Списка памяти»

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26 апреля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отреагировал на составленный врачами список с умершими из-за коронавируса нового типа медиками в разных городах России. При этом «Список памяти» не носит официальный характер.

В комитете сообщили, что добавленные в список три медсестры реально скончались, но у них могли быть другие тяжелые заболевания.

«Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в «Списке памяти» 51 медик, врачи, медсёстры санитарки, лаборанты из разных российских регионов. Так же в перечень вошел анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий, который умер после заражения коронавирусом во время работы с пациентами.