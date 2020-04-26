Врачи составили и опубликовали в сети список медиков, которые заразились коронавирусом и скончались

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26 апреля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Список памяти

фото: pixabay.com

Российские врачи составили в выложили в сеть список имён своих коллег, которые заразились коронавирусом COVID-19 и скончались. "Список памяти" составлен не для статистики, а с целью сохранить память о врачах, многие из которых пожертвовали жизнями, спасая жизни пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В "Списке памяти" 51 медик, врачи, медсёстры санитарки, лаборанты из разных российских регионов.

Александрова Татьяна Ивановна, 73 года, фельдшер-диспетчер, ССиНМП им. А.С. Пучкова, 6-я п/ст, Москва

Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет

Байкова Людмила Владимировна, 64 года, старшая сестра отделения микрохирургии, ГКБ им. М.Е. Жадкевича (71 ГКБ), Москва

Белошицкий Сергей Леонидович, 50 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница, Санкт-Петербург

Самарцева Лариса Ивановна, 59 лет, терапевт, клиника "Альфа-Центр Здоровья", Москва

Скитев Сергей Николаевич, 47 лет, ортопед-травматолог, Подольская городская клиническая больница, Подольск, Московская область

Соколенко Ирина Викторовна, 61 год, старшая медсестра поликлиники, Видновская районная клиническая больница, г. Видное, Московская область

Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн №3, Москва

Тышко Мария Сергеевна, 30 лет, медсестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург

Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ

Чугунова Ирина Ивановна, 58 лет, терапевт, поликлиника №214, Москва

Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Санкт-Петербург и др.