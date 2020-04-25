В Петербурге заразился коронавирусом и умер анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы

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25 апреля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vk.com/

С. Белошицкий, фото из соцсети

В Петербурге заразился коронавирусной инфекцией и умер врач Елизаветинской больницы, анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Доктору Белошицкому было 50 лет. В некрологе, опубликованном на официальной странице больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий лечил пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Но сам заразился «при исполнении врачебного долга».

Заболевший доктор лечился, находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни. У Сергея Леонидовича – подтверждённый тест на covid-19. Некоторое время он находился на искусственной вентиляции легких, а затем на ЭКМО в больнице имени Боткина.

Сергей Белошиуцкий работал в Елизаветинской больнице в отделении анестезиологии-реанимации №1 более 20 лет. Коллеги выражают соболезнования его родным и близким.

Напомним, анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге Сергей Саяпин заразился коронавирусной инфекцией. До того, как врачу был поставлен этот диагноз, он вместе с другими сотрудниками этой больницы возмущался из-за отсутствия необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств.