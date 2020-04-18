Врач-реаниматолог попросил в случае его заражения коронавирусом считать виновным главврача больницы

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18 апреля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру, РБК

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге Сергей Саяпин заразился коронавирусной инфекцией. До того, как врачу был поставлен этот диагноз, он вместе с другими сотрудниками этой больницы возмущался из-за отсутствия необходимых для работы с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 защитных средств.

Сергей Саяпин также записал видеообращение, в котором возложил ответственность за его возможное заражение на главного врача Покровской больницы Бахолдину Марину Николаевну. По словам доктора, неделю назад он работал с пациентом, у которого была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония, у него нарастала дыхательная недостаточность, и ему пришлось начать инвазивную вентиляцию легких. «Интубация трахеи проводилась мной, Саяпиным Сергеем Александровичем, в полной защите, которая была куплена за свои деньги», - рассказал врач. 17 апреля стало известно, что тест у пациента на коронавирус положительный.

Позже на своей странице «ВКонтакте» Саяпин опубликовал снимки компьютерной томографии своих легких и рассказал, что у него подтверждены двусторонняя вирусная пневмония и коронавирус. Вчера вечером врача отвезли на скорой в больницу имени Боткина.

17 апреля 130 медиков Покровской больницы обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко. Медики утверждают, что Покровская больница должна работать в статусе инфекционного стационара и быть соответственным образом оборудована, в том числе путем разделения на «чистые» и «грязные» зоны.

По данным врачей, к 13 апреля в больнице было выявлено 27 случаев COVID-19 среди госпитализированных с пневмонией пациентов и заразившегося персонала.