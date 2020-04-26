В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

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26 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Мариинской больнице в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом нового типа около 50 медицинских работников. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

«Да, порядка 50 медработников больницы. Часть из них находится в стационаре, часть – проходит лечение на дому», - пояснили в пресс-службе медучреждения.

При этом в больнице отметили, что с полуночи они будут работать исключительно «на поступление пациентов с коронавирусом».

Напомним, что накануне стало известно о 60 заразившихся сотрудниках Люберецкой областной больницы в Подмосковье. Они обратились с заявлением в ФСБ, МВД и Следственный комитет.