Стало известно о 60 сотрудниках с коронавирусом в больнице Подмосковья

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23 апреля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Люберецкой областной больнице Подмосковья шестьдесят сотрудников заразились коронавирусом нового типа. Об том сообщили в пресс-службе регионального минздрава в среду, 22 апреля.

".... из 2900 сотрудников больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением", - пояснили в ведомстве.

Сейчас корпус находится на дезинфекции. В пресс-службе уточнили, что все сотрудники ежедневно сдают необходимые анализы и обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты: масками и костюмами.

Ранее сообщили о заражение коронавирусной инфекцией 52 медиков.