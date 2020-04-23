Стало известно о 60 сотрудниках с коронавирусом в больнице Подмосковья

В Люберецкой областной больнице Подмосковья шестьдесят сотрудников заразились коронавирусом нового типа. Об том сообщили в пресс-службе регионального минздрава в среду, 22 апреля.
".... из 2900 сотрудников больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением", - пояснили в ведомстве.
Сейчас корпус находится на дезинфекции. В пресс-службе уточнили, что все сотрудники ежедневно сдают необходимые анализы и обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты: масками и костюмами.
Ранее сообщили о заражение коронавирусной инфекцией 52 медиков.