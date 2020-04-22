В Подмосковье в больнице коронавирусом заразились 52 медика

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22 апреля 2020, 23:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Сотрудники больницы в городе Люберцы Московской области сообщили о заражение коронавирусной инфекцией 52 медиков. Медработники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обратились с заявленияем в ФСБ, МВД и Следственный комитет.

Медики рассказали, что с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения, у которых были слабость, кашель и температура до 38 градусов. Пациенты находились в отделении пока им не подтвердили заражение коронавирусом. Медики считают, что они могли заразиться на работе и заразить свои семьи.

Отмечается, что у сотрудников стационара не было необходимых защитных костюмов и средств индивидуальной защиты до 17 апреля. 17 апреля сотрудникам стационара № 3 выдали маски, очки и костюмы, но количество масок было ограничено.

По данным медиков Люберецкой больницы, у восьми сотрудников неврологического отделения тесты на коронавирус оказались положительными. Всего положительный тест на коронавирус сдали 52 медработника из отделений реанимации, гинекологии, хирургии, кардиологии и других.