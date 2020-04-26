Эксперт: как скачки цен на нефть отразятся на стоимости бензина

Аргументы Недели → Общество 13+

26 апреля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Экономист Вячеслав Зайченко рассказал, к чему приведут отрицательные цены на нефть, и как это изменит цены на бензин. Напомним, что впервые в истории цены на нефть стали отрицательными.

"Если производители бензина остановят переработку, цены подскочат заоблачно, потому что топливо будет ограничено. В этом случае я боюсь предсказать какие-либо последствия. Но такой вероятный сценарий на данный момент очень реалистичен. Себестоимость арабской нефти – 4,90 доллара за баррель. Как только цена всех марок дойдет до пяти, производить будет невыгодно. А такой бизнес никому не будет нужен", – заключил эксперт.