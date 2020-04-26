Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
фото: pixabay.com

В администрации Томской области сообщили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввел ограничения на въезд и выезд из региона. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости… С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы», - пояснили в ведомстве.

Известно, что с 20 апреля Томская область уже приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей призвал продлить самоизоляцию до 12 мая. 

БА

Общество

Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

Попова предложила продлить режим самоизоляции в России еще минимум на две недели

Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России режим самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции необходимо продлить еще минимум на две недели.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью