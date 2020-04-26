В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

В администрации Томской области сообщили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввел ограничения на въезд и выезд из региона. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.
«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости… С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы», - пояснили в ведомстве.
Известно, что с 20 апреля Томская область уже приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей призвал продлить самоизоляцию до 12 мая.