В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

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26 апреля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация

фото: pixabay.com

В администрации Томской области сообщили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввел ограничения на въезд и выезд из региона. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.

«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости… С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы», - пояснили в ведомстве.

Известно, что с 20 апреля Томская область уже приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей призвал продлить самоизоляцию до 12 мая.