Кудрин предложил выдавать россиянам продовольственные наборы

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25 апреля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото: сайт Счетной палаты РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты россиянам на период коронавируса или выдавать продовольственные наборы. Об этом главный аудитор страны заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Кудрин заявил, что безработица в стране может подскочить вдвое, таким образом число безработных в стране может составить от 6 до 9 млн человек..

По мнению Кудрина, необходимо «бросить большие силы, чтобы смягчить последствия этих ударов для населения». Он также отметил, что, возможно, нужно будет ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты.

Ранее Кудрин заявлял, что в кризисный период должны быть увеличены МРОТ и пособие по безработице.