Кудрин: В кризисный период должны быть увеличены МРОТ и пособие по безработице

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16 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кудрин. Фото: сайт Счетной палаты РФ

МРОТ в России нужно сделать намного выше, а затем, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщается на сайте аудиторского ведомства.

По его словам, для критического периода этого года или нескольких месяцев следовало бы увеличить сейчас пособие по безработице, тем более что финансовая система страны в состоянии справиться с такой нагрузкой.

Главный аудитор страны также считает, что на поддержку бизнеса следует дополнительно выделить 2-3 трлн рублей, это позволило бы дотировать компании на зарплату.

«Нужно выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на Западе. Разные страны со своими особенностями это делают. Это большие деньги, это могут быть сотни миллиардов рублей, может быть также больше триллиона».

Кудрин также считает, что нужно использовать механизм внутренних и внешних заимствований.

«Наша страна имеет один из самых маленьких государственных долгов и мы можем заимствовать на рынках и тем самым увеличить этот объём поддержки. Нужно разделить нагрузку на все эти меры между Фондом национального благосостояния и займами.. Этот механизм по масштабу и возможностям не меньше, чем наш ФНБ, и, может быть, этот козырь в этом кризисе сыграет не меньше, чем ФНБ», – считает он.

Также Кудрин сообщил, что из-за кризиса в России число безработных по прогнозам может увеличиться до 8 млн человек.

Ранее Кудрин заявлял, что через три-шесть месяцев банки придется спасать.