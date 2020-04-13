Кудрин: Через три-шесть месяцев банки придется спасать

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13 апреля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: сайт Счетной палаты РФ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пик кризиса, вызванного пандемией, еще не достигнут.

По его словам, трудности у пострадавших от падения спроса компаний будут нарастать, что неминуемо доставит проблемы банкам. Кудрин считает, что это произойдет примерно через два месяца.

Главный аудитор страны также отметил, что «следующая стадия кризиса затронет банки» и их придется спасать. Это, по словам Кудрина, произойдет «через три месяца, а через шесть – в полной мере».

Глава Счетной палаты не исключает, что банкам нужно будет добавлять капитал, а ЦБ уже отреагировал на происходящее, отказавшись требовать от банков быстрого начисления резервов на долги малых и средних предприятий и физических лиц.

Ранее Кудрин заявлял, что Счетная палата не будет проводить новые проверки до начала лета.