Кудрин: Счетная палата не будет проводить новые проверки до начала лета

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23 марта 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RNS

Фото: сайт Счетной палаты РФ

Счетная палата России не будет начинать новые проверки до начала лета из-за карантина на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

Главный аудитор заметил, что ведомство старается «большую часть работы перевести на дистанцию и новые проверки не будем начинать до 1 июня».

Глава Счетной палаты подчеркнул, что это связано так же и с тем, чтобы облегчить работу других министерств, чьи сотрудники уже переведены на удаленную работу.

Кудрин добавил, что Счетная палата пересмотрит план проверок на 2020 год и откажется от некоторых. В первую очередь проверки будут проводить по поручениям Госдумы, Совфеда и президента.

Ранее аудиторов Счетной палаты решили научить понятному русскому языку.