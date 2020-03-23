Кудрин: Счетная палата не будет проводить новые проверки до начала лета

Счетная палата России не будет начинать новые проверки до начала лета из-за карантина на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
Главный аудитор заметил, что ведомство старается «большую часть работы перевести на дистанцию и новые проверки не будем начинать до 1 июня».
Глава Счетной палаты подчеркнул, что это связано так же и с тем, чтобы облегчить работу других министерств, чьи сотрудники уже переведены на удаленную работу.
Кудрин добавил, что Счетная палата пересмотрит план проверок на 2020 год и откажется от некоторых. В первую очередь проверки будут проводить по поручениям Госдумы, Совфеда и президента.
Ранее аудиторов Счетной палаты решили научить понятному русскому языку.