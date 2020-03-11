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Аудиторов Счетной палаты решили научить понятному русскому языку

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Аудиторов Счетной палаты решили научить понятному русскому языку
Фото: сайт Счетной палаты РФ

Контрольное ведомство стало лидером среди госорганов по открытости. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он также отметил, что ведомство стремится делать информацию максимально доступной, в том числе с точки зрения языка. Более 100 инспекторов прошли специальное обучение нормам «понятного языка».

«За полтора года было опубликовано в два раза больше отчетов Счетной палаты, чем до этого. Также было в 4 раза больше публикаций в СМИ по итогам нашей работы. Миссия Счетной палаты теперь не только в анализе бюджетных расходов, но и в анализе результатов», – пояснил Кудрин.

Он также добавил, что сейчас отчеты стали короче, яснее, понятнее и лучше визуализированы.

По словам главы Счетной палаты, в 2020 году население получит доступ ко всем двум тысячам отчетов о проверках, проведенных за 25 лет работы ведомства. До июня все они будут оцифрованы и переведены в машиночитаемый вид.

Ранее Кудрин говорил, что правительство не сможет побороть бедность.

ДВа

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