Аудиторов Счетной палаты решили научить понятному русскому языку

Контрольное ведомство стало лидером среди госорганов по открытости. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он также отметил, что ведомство стремится делать информацию максимально доступной, в том числе с точки зрения языка. Более 100 инспекторов прошли специальное обучение нормам «понятного языка».
«За полтора года было опубликовано в два раза больше отчетов Счетной палаты, чем до этого. Также было в 4 раза больше публикаций в СМИ по итогам нашей работы. Миссия Счетной палаты теперь не только в анализе бюджетных расходов, но и в анализе результатов», – пояснил Кудрин.
Он также добавил, что сейчас отчеты стали короче, яснее, понятнее и лучше визуализированы.
По словам главы Счетной палаты, в 2020 году население получит доступ ко всем двум тысячам отчетов о проверках, проведенных за 25 лет работы ведомства. До июня все они будут оцифрованы и переведены в машиночитаемый вид.
Ранее Кудрин говорил, что правительство не сможет побороть бедность.