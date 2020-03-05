Кудрин считает, что правительство не сможет побороть бедность. Зато миллиардеров прибавится

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5 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что программа правительства по снижению бедности в стране не будет реализована в полной мере. Расхождения в достижении целей заметны уже сейчас.



Куда лучше картина складывается с долларовыми миллиардерами. К 2024 году их количество увеличится на 25%. По данному показателю наша страна уже обогнала Швейцарию и Швецию. Но ситуация с глобальной экономикой ухудшилась. Из-за коронавируса многие богатые люди потеряли большие состояния.



Эксперты отмечают, что чем более развитая экономика в государстве, тем меньше разрыв между богатыми и бедными людьми. По итогам прошлого года в России к категории бедных людей отнесли порядка 19 миллионов человек – это 13% населения. Президент России Владимир Путин в 2018 году обещал, что через 6 лет количество бедных сократится в два раза. Для этого государство выделит более 750 миллиардов рублей.



В Счётной палате считают, что материальная поддержка не может быть единственным способом изменения ситуации. Важно, чтобы человек и его семья самостоятельно вышли из данной категории.



Снижение потребительского спроса и покупательской способности в стране также тормозит развитие экономики. Единичные денежные подачки не помогают разогнать экономику. Хотя в Гонконге, к примеру, всем совершеннолетним гражданам страны раздали по 1400 долларов, чтобы активировать покупательскую способность и оживить рынки.



