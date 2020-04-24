Мировые бренды будут производить санитайзеры и защитные костюмы в Калужской области

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24 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на фабрике. Фото: сайт Минпромторга РФ

Завод компании «Л’Ореаль», специализирующийся на производстве косметической продукции, будет производить очищающий гель-санитайзер на основе этилового спирта, а «Мануфактура Боско» – многоразовые изолирующие комплекты и средства индивидуальной защиты. Обе фабрики работают на территории Калужской области.

Объем выпускаемого санитайзера составит около 100 литров в сутки – это 1000 флаконов объемом 100 мл. Их будут безвозмездно поставляться в медицинские учреждения Калужской области.

Производство многоразовой защитной одежды будет достигать объема до 3 тысяч костюмов в сутки. Многоразовый костюм может использоваться до 100 раз, поэтому суточный объем производства только на этой фабрике «в одноразовом эквиваленте» можно оценить в 300 тыс.

«Всего в России к маю мы планируем выйти на производство 100 тысяч защитных костюмов разных типов в сутки, не останавливая при этом закупки в КНР», – заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, побывавший на фабриках.

Ранее глава Минпромторга заявил, что новые мощности создаются более высокими темпами, чем в военное время.