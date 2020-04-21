Глава Минпромторга заявил, что новые мощности создаются более высокими темпами, чем в военное время

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21 апреля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

Работа Фонда развития промышленности (ФРП) переориентирована на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В частности, было принято решение направить все поступающие в ФРП платежи по ранее выданным займам и процентам на финансирование противоэпидемических проектов в приоритетном порядке.

«В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей, 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд рублей. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объёмы производства или начали выпускать необходимую продукцию», – сказал Мантуров.

Он также отметил, что с учетом высокого спроса на программу ФРП и «эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий» было принято решение о докапитализации фонда на 30 млрд рублей.

Министр заметил, что за последний месяц практически по всем позициям производство выросло в разы, новые мощности «создаются более высокими темпами, чем даже в военное время».

«Эта кардинальная перестройка самой структуры промышленности – не только ответ на сегодняшнюю ситуацию, связанную с пандемией. Мы готовим наш реальный сектор к абсолютно новой реальности, новым запросам и моделям потребительского спроса, и сейчас у нас есть уникальная возможность перевести локомотив всего реального сектора на новые рельсы и существенно повысить свои позиции с учетом меняющейся структуры глобального рынка», – добавил Мантуров.

Ранее в Минпромторге оценили ситуацию с продовольствием в России.