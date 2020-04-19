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В Минпромторге оценили ситуацию с продовольствием в России

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Минпромторге оценили ситуацию с продовольствием в России
Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, ожидаются ли проблемы с продовольствием в российских магазинах в период пандемии. Об этом он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Мантуров отметил, что запасов продуктов в магазинах хватит на два месяца. По его словам, теперь основная задача всех розничных сетей – иметь в наличии необходимые товары ежедневно.

«Потом будет опять на два месяца, потому что это пополнение происходит в ежедневном режиме», - пояснил он.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что не исключает постепенного повышения цен на импортные продукты в России.

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