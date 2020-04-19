Минпромторг заявил о возможном повышении цен на импортные продукты

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19 апреля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

магазин "Пятерочка", Zamir Usmanov/Global Look Press

Минпромторг не исключает постепенного повышения цен на импортные продукты в России. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров. Это связано с разницей в курсах валют и с различными тенденции на мировых рынках.

В настоящий момент существенных изменений цен на продукты в России из-за пандемии коронавируса не фиксируется, колебания очень несущественные, отметил Мантуров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Ретейлеры предупреждают о возможности скорого роста цен на продукты. Некоторым из них уже пришли уведомления от поставщиков, грозящих повышением отпускных цен на 50%