В России цены на продукты могут вырасти на 50 процентов

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13 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Ретейлеры предупреждают о возможности скорого роста цен на продукты. Некоторым из них уже пришли уведомления от поставщиков, грозящих повышением отпускных цен на 50%.

Из ряда регионов России уже поступают сообщения о колоссальном росте цен. В целом по РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля существенней всего выросла стоимость плодоовощной продукции. Так, цены на репчатый лук увеличились на 11,3%, капусту – 5,3%, морковь – 5,2%, картофель – 4%, яблоки – почти на 2%. В Алтайском крае начали расти цены, как на сезонные овощи, так и на мясо и яйца.

Ранее стало известно, что премьер- министр Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» ограничить наценки на продукты питания десятью процентами.

«С одной стороны, и на федеральном, и на региональном уровне мы говорим о том, что дефицита у нас нет… Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали», – обращал внимание на ситуацию депутат Сергей Неверов.

«Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи – прямой путь не только к дефициту, но и к остановке производства и потере миллионов рабочих мест», – заявляют ретейлеры.

Производители, в свою очередь, обвиняют торговые сети в чрезмерном накручивании цен.

«Торговые сети сегодня не принимают повышения отгрузочных цен поставщиков, обусловленного ростом себестоимости продукции в связи с валютной динамикой», – говорит заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, подчеркивая, что пока еще поставщики поставляют свою продукцию в сети без наценок и убыточно для себя. Он напоминает: наценки в сетях составляют свыше 50% и достигают 250%.

В тоже время Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает о резком падении покупательского трафика в гипермаркетах, супермаркетах, а также во многих магазинах по сравнению с пиковыми значениями марта. При этом у сетей, по информации АКОРТ, начинает замедляться и рост среднего чека.