Власти Петербурга назвали причину «пробки», образовавшейся из скорых

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23 апреля 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

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В Санкт-Петербурге сегодня днем образовалась очередь из машин "скорой помощи" в Покровскую больницу. Один из водителей рассказал, что автомобили стояли в среднем по два часа.

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению объяснили, что очередь образовалась из-за роста числа пациентов с симптомами заражения, городская система перегружена.

Покровская больница лишь недавно вышла из карантина, введенного на фоне коронавируса, и возобновила прием пациентов, однако почти сразу столкнулась со значительным наплывом больных. Пациентов принимают девять медучреждений, развернуто чуть больше 4 тысяч коек. К 28 апреля под прием больных с COVID-19 перепрофилируют еще пять больниц.

"Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию", - отметили в пресс-службе.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун прокомментировал появление большого количества карет скорой помощи около клинического центра ФМБА в Химках. Он попросил с пониманием отнестись к ситуации.