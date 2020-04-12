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Глава департамента здравоохранения Москвы прокомментировал пробку из скорых в Химки

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава департамента здравоохранения Москвы прокомментировал пробку из скорых в Химки
pixabay.com

Руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун прокомментировал появление большого количества карет скорой помощи около клинического центра ФМБА в Химках. Он попросил с пониманием отнестись к ситуации.

Хрипун пояснил, что "скорая" везет туда, где есть места, а они появляются неравномерно, когда открывается новая больница для этих целей. За сутки количество заболевших, которых необходимо везти в клинику, увеличилось до 1,3 тысячи, неделю назад их было в 2 раза меньше. Есть трудности с приемом пациентов, но всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком уровне.

В сеть попало видео, на котором запечатлена пробка на дороге из машин "скорой помощи" по пути в подмосковные Химки. Как объяснили в оперштабе, медицинские автомобили везут людей в центр ФМБА.

НС

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