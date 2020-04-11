Почему в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи

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11 апреля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В сеть попало видео, на котором запечатлена пробка на дороге из машин "скорой помощи" по пути в подмосковные Химки. Как объяснили в оперативном штабе по борьбе с пандемией коронавируса, медицинские автомобили везут людей в центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В оперштабе говорят, что в последние дни из-за сложной эпидемиологической обстановки поток пациентов увеличился, и все московские стационары и станции скорой и неотложной медпомощи работают в усиленном режиме.

Жители Подмосковья рассказывают, что пациентов из Москвы "скорые" начали привозить в Коломну, где оборудовано специальное инфекционное отделение для приема зараженных коронавирусом.

В Подмосковье выявлено еще 152 случая инфицирования COVID-19, среди заразившихся десять детей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.