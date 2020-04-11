В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом, среди заболевших дети

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11 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Подмосковье выявлено еще 152 случая инфицирования COVID-19, среди заразившихся десять детей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Среди заболевших 54 человека - от 18 до 44 лет; 54 жителя Подмосковья - от 45 до 64 лет; 34 - от 65 до 83 лет.

Всего в настоящее время в Московской области зафиксировано 1 082 случая заболевания коронавирусом, скончались 14 человек. Выздоровели 75 граждан.

На территории Подмосковья также лечатся граждане других стран и регионов РФ. За все время в Подмосковье диагностировали коронавирус у 274 человек, которые не проживают на территории области. Среди них COVID-19 обнаружили у 151 жителей Москвы.