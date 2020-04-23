«Гражданке СССР» Мелиховой суд назначил 150 часов обязательных работ

Аргументы Недели → Общество

23 апреля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За призыв на несогласованную акцию, «Гражданку СССР» Марину Мелихову Ленинский районный суд приговорил к 150 часам обязательным работ. Ей вменили нарушение правил массовых собраний, а именно – призыв на несогласованную акцию.

Марина Мелихова, известна на Кубани, как лидер местной ячейки организации «Граждане СССР».

Активистка выложила в соцсети материалы дела, в которых якобы говорится о том, что она через свою страницу ВКонтакте призывала к массовой акции возложение цветов к памятнику Ленину. Она была задержана и ей предъявили обвинение в нарушении правил массовых собраний.

Члены организации «Граждане СССР» считают, что продолжают жить в Советском Союзе и отказываются принимать Российскую Федерацию как государство.