Глава Бурятии потребовал уволить главврача больницы, где сотрудники массово заразились коронавирусом

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23 апреля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Бурятии Алексей Цыденов. Фото: официальный сайт РБ

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал увольнения главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, который «грубо нарушил санитарно-эпидемиологические требования в условиях карантинных мероприятий».

«Министру здравоохранения Бурятии - принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», - говорится в поручении главы.

Такое решение было принято после доклада руководителя республиканского управления Роспотребнадзора об инциденте с заражением 10 сотрудников горбольницы №4 коронавирусной инфекцией.

История началась 2 апреля, когда в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с коронавирусом. Горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода.

Тем не менее, к окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ, которые были ими проигнорированы и сокрыты. А 18 апреля контрольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. В итоге весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыли на карантин.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом бурятский бизнесмен раздаст 120 тысяч медицинских масок.