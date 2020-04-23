Глава Бурятии потребовал уволить главврача больницы, где сотрудники массово заразились коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал увольнения главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, который «грубо нарушил санитарно-эпидемиологические требования в условиях карантинных мероприятий».
«Министру здравоохранения Бурятии - принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача», - говорится в поручении главы.
Такое решение было принято после доклада руководителя республиканского управления Роспотребнадзора об инциденте с заражением 10 сотрудников горбольницы №4 коронавирусной инфекцией.
История началась 2 апреля, когда в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с коронавирусом. Горбольница и ее сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода.
Тем не менее, к окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ, которые были ими проигнорированы и сокрыты. А 18 апреля контрольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. В итоге весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыли на карантин.
Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом бурятский бизнесмен раздаст 120 тысяч медицинских масок.