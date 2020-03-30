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Заразившийся коронавирусом бурятский бизнесмен раздаст 120 тысяч медицинских масок

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Заразившийся коронавирусом бурятский бизнесмен раздаст 120 тысяч медицинских масок
Фото: pixabay.com

Бурятский бизнесмен, заразившийся коронавирусом, решил в рамках благотворительной акции бесплатно раздать 120 тысяч одноразовых масок для защиты от инфекции.

«Предприниматель Вадим Бредний, проходящий лечение от новой коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию. На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести», - сообщили в местном правительстве.

Отмечается, что маски будут доставлены из Москвы в Улан-Удэ самолетом. До конца следующей недели они поступят в министерство соцзащиты населения. Их раздадут многодетным семьям и социально незащищенным гражданам.

АБ

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