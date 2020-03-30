Заразившийся коронавирусом бурятский бизнесмен раздаст 120 тысяч медицинских масок

Бурятский бизнесмен, заразившийся коронавирусом, решил в рамках благотворительной акции бесплатно раздать 120 тысяч одноразовых масок для защиты от инфекции.
«Предприниматель Вадим Бредний, проходящий лечение от новой коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию. На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести», - сообщили в местном правительстве.
Отмечается, что маски будут доставлены из Москвы в Улан-Удэ самолетом. До конца следующей недели они поступят в министерство соцзащиты населения. Их раздадут многодетным семьям и социально незащищенным гражданам.