Иммунолог объяснил, как обращаться с самодельными защитными масками

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29 марта 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Иммунолог Михаил Костинов рассказал, как можно сделать аналог медицинской маски и как ухаживать за средствами защиты, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавируса.

По словам специалиста, покупные медицинские маски можно заменить самодельными шерстяными или тканевыми. При этом их нужно регулярно стирать, а после стирки гладить. Врач отметил, что подобные самоделки не идут в сравнение со специальными масками, однако это «лучше, чем ничего».

«Они тоже хороши, только нужно их почаще стирать. Раз в два часа, хотя бы пять масок в день менять», - считает Костинов.

Он добавил, что также можно использовать строительные респираторы.