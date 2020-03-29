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Иммунолог объяснил, как обращаться с самодельными защитными масками

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Иммунолог объяснил, как обращаться с самодельными защитными масками
Фото: pixabay.com

Иммунолог Михаил Костинов рассказал, как можно сделать аналог медицинской маски и как ухаживать за средствами защиты, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавируса.

По словам специалиста, покупные медицинские маски можно заменить самодельными шерстяными или тканевыми. При этом их нужно регулярно стирать, а после стирки гладить. Врач отметил, что подобные самоделки не идут в сравнение со специальными масками, однако это «лучше, чем ничего».

«Они тоже хороши, только нужно их почаще стирать. Раз в два часа, хотя бы пять масок в день менять», - считает Костинов.

Он добавил, что также можно использовать строительные респираторы.

АБ

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