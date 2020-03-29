Иммунолог объяснил, как обращаться с самодельными защитными масками

Иммунолог Михаил Костинов рассказал, как можно сделать аналог медицинской маски и как ухаживать за средствами защиты, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавируса.
По словам специалиста, покупные медицинские маски можно заменить самодельными шерстяными или тканевыми. При этом их нужно регулярно стирать, а после стирки гладить. Врач отметил, что подобные самоделки не идут в сравнение со специальными масками, однако это «лучше, чем ничего».
«Они тоже хороши, только нужно их почаще стирать. Раз в два часа, хотя бы пять масок в день менять», - считает Костинов.
Он добавил, что также можно использовать строительные респираторы.