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Минздрав: в России поступают в оборот более 30 млн медицинских масок

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минздрав: в России поступают в оборот более 30 млн медицинских масок
медицинские маски, pixabay.com
В России в оборот поступают более 30 миллионов медицинских масок. Соответствующую информацию днем в субботу, 28 марта, предоставил журналистам министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
 
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту России Владимиру Путину о дефиците мединских масок и антисептиков в стране.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. COVID-19 выявлен более чем у 512 тысяч человек в мире, свыше 23 тысяч пациентов скончались.
ЕТ

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