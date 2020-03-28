Минздрав: в России поступают в оборот более 30 млн медицинских масок

В России в оборот поступают более 30 миллионов медицинских масок. Соответствующую информацию днем в субботу, 28 марта, предоставил журналистам министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту России Владимиру Путину о дефиците мединских масок и антисептиков в стране.