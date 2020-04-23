Предсказан возможный «взрыв эпидемии» в РФ из-за сокрытия ситуации с COVID-19 среди медиков

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23 апреля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

В Российской Федерации возможен «взрыв эпидемии» коронавируса из-за сокрытия ситуации с COVID-19 в среде медицинских работников. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Семен Гальперин, глава «Лиги защиты врачей».

По словам Гальперина, ставшего собеседником НСН, в его организацию поступают жалобы о том, что во многих учреждениях здравоохранения медики, контактировавшие с заразившимися коллегами, продолжают работать по указанию главных врачей. Администрация больниц скрывает информацию о ситуации с коронавирусом среди персонала, это может спровоцировать «взрыв эпидемии», предупредил общественник.

Ранее сегодня сообщалось, что доктор медицинских наук Александр Аверьянов рассказал, чем COVID-19 отличается от обычной простуды.