Предсказан возможный «взрыв эпидемии» в РФ из-за сокрытия ситуации с COVID-19 среди медиков

В Российской Федерации возможен «взрыв эпидемии» коронавируса из-за сокрытия ситуации с COVID-19 в среде медицинских работников. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Семен Гальперин, глава «Лиги защиты врачей».
По словам Гальперина, ставшего собеседником НСН, в его организацию поступают жалобы о том, что во многих учреждениях здравоохранения медики, контактировавшие с заразившимися коллегами, продолжают работать по указанию главных врачей. Администрация больниц скрывает информацию о ситуации с коронавирусом среди персонала, это может спровоцировать «взрыв эпидемии», предупредил общественник.
Ранее сегодня сообщалось, что доктор медицинских наук Александр Аверьянов рассказал, чем COVID-19 отличается от обычной простуды.