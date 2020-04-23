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Коронавирус 23 апреля: в крупных городах мира воздух стал чище на 60%, в Китае выздоровели 93% зараженных

, 09:57 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 23 апреля: в крупных городах мира воздух стал чище на 60%, в Китае выздоровели 93% зараженных
pixabay.com

Число заражённых достигло 2 641 620 человек. Погибли 184 297 инфицированных, выздоровели – 724 669. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

  • В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом. В настоящий момент в больницах остаются менее 1 тыс. пациентов.

  • В крупнейших мегаполисах мира воздух стал чище на 60%. Исследователи изучили состояние воздуха в 10 городах, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19 и приняты ограничительные меры по локализации распространения вируса. Так, например, в Нью-Дели воздух стал чище на 23%, а в столице Южной Кореи – на 54%.

  • Госдеп не нашёл доказательств искусственного происхождения COVID-19. «Ученые со всего мира исследовали генетическую последовательность коронавируса. На данный момент нет никаких доказательств того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию», – сказала глава бюро, помощник госсекретаря Эллен Маккарти.

  • Распространение коронавирусной инфекции в России достигнет пика к середине мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, во второй половине месяца начнётся постепенное снижение числа заражённых.

  • На Сахалине нарушителей изоляции оштрафовали почти на 1,9 миллиона рублей. К ответственности привлекли 196 человек.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил всем побриться. Сам Кадыров побрился налысо накануне. Это стало ответом на обращения жителей республики с просьбой открыть парикмахерские. «Запускаю эстафету, флеш-моб, можно сказать», — предложил глава Чечни: «Чистая голова и стоп, коронавирус. Поехали, посмотрим, кто из вас самый смелый».

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