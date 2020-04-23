Коронавирус 23 апреля: в крупных городах мира воздух стал чище на 60%, в Китае выздоровели 93% зараженных

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Число заражённых достигло 2 641 620 человек. Погибли 184 297 инфицированных, выздоровели – 724 669. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом. В настоящий момент в больницах остаются менее 1 тыс. пациентов.





В настоящий момент в больницах остаются менее 1 тыс. пациентов. В крупнейших мегаполисах мира воздух стал чище на 60%. Исследователи изучили состояние воздуха в 10 городах, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19 и приняты ограничительные меры по локализации распространения вируса. Так, например, в Нью-Дели воздух стал чище на 23%, а в столице Южной Кореи – на 54%.





Исследователи изучили состояние воздуха в 10 городах, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения COVID-19 и приняты ограничительные меры по локализации распространения вируса. Так, например, в Нью-Дели воздух стал чище на 23%, а в столице Южной Кореи – на 54%. Госдеп не нашёл доказательств искусственного происхождения COVID -19. «Ученые со всего мира исследовали генетическую последовательность коронавируса. На данный момент нет никаких доказательств того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию», – сказала глава бюро, помощник госсекретаря Эллен Маккарти.





«Ученые со всего мира исследовали генетическую последовательность коронавируса. На данный момент нет никаких доказательств того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию», – сказала глава бюро, помощник госсекретаря Эллен Маккарти. Распространение коронавирусной инфекции в России достигнет пика к середине мая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, во второй половине месяца начнётся постепенное снижение числа заражённых.





Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, во второй половине месяца начнётся постепенное снижение числа заражённых. На Сахалине нарушителей изоляции оштрафовали почти на 1,9 миллиона рублей. К ответственности привлекли 196 человек.





К ответственности привлекли 196 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил всем побриться. Сам Кадыров побрился налысо накануне. Это стало ответом на обращения жителей республики с просьбой открыть парикмахерские. «Запускаю эстафету, флеш-моб, можно сказать», — предложил глава Чечни: «Чистая голова и стоп, коронавирус. Поехали, посмотрим, кто из вас самый смелый».