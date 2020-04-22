Рамзан Кадыров предложил всем побриться

Глава Чеченской республики запустил новый челлендж (так называют призыв в интернете повторить какие-либо действия). Побрившийся налысо Рамзан Кадыров предложил всем повторить этот подвиг.
Видео с обращением уже набирает популярность в социальных сетях. На нем совершенно лысый Рамзан Кадыров поглаживает голову.
«Запускаю эстафету, флеш-моб, можно сказать», — предложил глава Чечни: «Чистая голова и стоп, коронавирус. Поехали, посмотрим, кто из вас самый смелый».
Кадыров побрился налысо накануне. Это стало ответом на обращения жителей республики с просьбами отрыть парикмахерские.