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Рамзан Кадыров предложил всем побриться

, 20:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Рамзан Кадыров предложил всем побриться
Рамзан Кадыров в момент обращения с призывом побриться на скриншоте видео

Глава Чеченской республики запустил новый челлендж (так называют призыв в интернете повторить какие-либо действия). Побрившийся налысо Рамзан Кадыров предложил всем повторить этот подвиг.

Видео с обращением уже набирает популярность в социальных сетях. На нем совершенно лысый Рамзан Кадыров поглаживает голову.

«Запускаю эстафету, флеш-моб, можно сказать», — предложил глава Чечни: «Чистая голова и стоп, коронавирус. Поехали, посмотрим, кто из вас самый смелый».

Кадыров побрился налысо накануне. Это стало ответом на обращения жителей республики с просьбами отрыть парикмахерские.

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