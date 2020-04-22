Кадыров пообещал жителям Чечни бесплатную раздачу медицинских масок

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22 апреля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что местным жителям бесплатно раздадут 500 тысяч одноразовых медицинских масок для защиты от коронавирусной инфекции.

«Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тысяч медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно», - сообщил Кадыров в соцсети.

Он выразил надежду, что скоро режим всеобщей самоизоляции будет отменен, однако до этого нужно строго соблюдать все меры предосторожности.

Ранее Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские. Он посоветовал следовать его примеру и «дать голове отдохнуть».