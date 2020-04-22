Кадыров пообещал жителям Чечни бесплатную раздачу медицинских масок

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что местным жителям бесплатно раздадут 500 тысяч одноразовых медицинских масок для защиты от коронавирусной инфекции.
«Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тысяч медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно», - сообщил Кадыров в соцсети.
Он выразил надежду, что скоро режим всеобщей самоизоляции будет отменен, однако до этого нужно строго соблюдать все меры предосторожности.
Ранее Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские. Он посоветовал следовать его примеру и «дать голове отдохнуть».