Кадыров пригрозил увольнением нарушителям самоизоляции

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17 апреля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил увольнением тем жителям, которые будут пойманы на улице во время выходных. Также он перечислил представителей тех профессий, которым можно покидать дом.

Кадыров заявил, что если полицейские задержат кого-то на улице в выходные, то этого человека ждет увольнение. При этом находиться вне дома могут только медработники, сотрудники коммунальных служб и дорожные рабочие.

«Все остальные должны находиться дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств», - заявил Кадыров. Он призвал жителей республики переждать и отметил, что в выходные в Чечне будет проведена дезинфекция.