Как Рамзан Кадыров борется с коронавирусом

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13 апреля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия коронавируса парализовала жизнь в Чеченской республике. Руководитель региона Рамзан Кадыров в этих условиях не прибегнул к самоизоляции, а активно ездит по Чечне с компанией приближённых людей.



Как пишет "Новая газета", Кадыров закрыл мечети в республике, а сам посещает различные святые места, которых в республике очень много. Кадыров общается с полицейскими, которые следят за порядком, отчитывает нарушителей. По определённым сведениям, задержанных за непристойное поведение людей доставляют лично в резиденцию президента.



Глава республики рассказал журналистам, что он и его окружение регулярно сдают тесты на коронавирус. Однако в местном Роспотребнадзоре не отражено использование такого количества тестов.



Простые жители Чечни сидят на карантине. Они не хотят посещать больницы при повышении температуры или ухудшении самочувствия, по причине страха расправы. Кадыров назвал больных коронавирусом людей террористами, с которыми нужно бороться. Жители понимают, что лучше умереть от вируса, чем придать проблему огласке. После публичного конфликта Кадырова с премьером России Мишустиным информация о количестве заболевших стала замалчиваться.



Миф о стабильной ситуации с коронавирусом в регионе был разрушен, когда количество заболевших и умерших увеличилось. Большая часть людей заразились вирусом на похоронах одного из старейших жителей чеченского села Новые Атаги.



