В крупнейших мегаполисах мира воздух стал чище на 60 процентов

Аргументы Недели → В мире 13+

23 апреля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Ночной Сеул. Фото: Pixabay

Исследователи изучили состояние воздуха в 10 мегаполисах, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом и приняты жесткие ограничительные меры по локализации распространения COVID-19.

Как выяснилось, в этих городах, страдающих от сильного загрязнения воздуха в мире, количество смертоносных твердых частиц за три недели карантинных и ограничительных мер сократилось на 60% по сравнению с предыдущим годом.

В семи из 10 мегаполисов, которые ранее считались наиболее загрязненными в мире, наблюдалось значительное улучшение качества воздуха.

В частности, в Нью-Дели, часто лидирующем в рейтинге самых загрязненных городов мира, воздух стал чище на 23%, а в столице Южной Кореи – на 54%.

В китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, уровень загрязнения воздуха снизился на 44%.