Загрязнение воздуха опаснее терроризма

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24 марта 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Чем выше уровень загрязнения воздуха, тем выше вероятность схлопотать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Директор по развитию платформы для мониторинга и исследования качества воздуха в городах «CityAir» Андрей САМОДИН рассказал о том, чем мы дышим, в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



От последствий загрязнения каждый год умирают 7 млн человек. Но экологическая ситуация – это не данность, ею можно управлять, главное поставить себе такую цель. А мониторинг – это лишь оценка вашего пути в направлении к этой цели.



Загрязнение снаружи и внутри помещений отличается источниками загрязнения, механизмами рассеивания примесей. Но главное принципиальное отличие – концентрация углекислого газа. На улице она примерно постоянная (именно это состояние называется «свежим воздухом»), а в квартире может расти до очень неприятных значений (когда «душно» и болит голова, если говорить о симптомах). В этом смысле не стоит удивляться, если в итоге в квартире качество воздуха окажется ниже, чем на улице.



У загрязнения атмосферы есть измеримая цена для экономики – последние оценки ОЭСР говорят о примерно 1% глобального ВВП, но понятно, что эффекты распределены неравномерно между странами. Эту цену можно выразить и в 4 миллионах смертей людей ежегодно (ВОЗ), но, конечно, страдают и животные, и растения. Мы все дышим одним воздухом, поэтому лучше его не загрязнять.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



