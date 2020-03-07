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//Интервью 13+

Что-то «не так» с экологией или с нами

, 17:55 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Что-то «не так» с экологией или с нами
берегите природу, фото: соцсети

Загрязнение воздуха – один из основных факторов риска для здоровья. Экозащитники трубят во все трубы, а нас кроме благ пресловутой цивилизации ничего не волнует. Вместе с этим, чем выше уровень загрязнения воздуха, тем выше вероятность схлопотать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Директор по развитию платформы для мониторинга и исследования качества воздуха в городах «CityAir» Андрей САМОДИН рассказал, опаснее ли терроризма загрязнение воздуха и как избавиться от проблем плохой экологии.

Андрей, оцените экологическую ситуацию, сложившуюся сегодня в нашей стране и в мире.

Осознание экологических проблем в масштабе человечества произошло сравнительно недавно – в середине прошлого века. Сейчас это уже стало естественной мыслью и вошло в повседневную культуру: даже на обыденный выбор молока может повлиять, перерабатывается ли его упаковка или нет. Что уж говорить о выборе жилья или места для прогулок. Несмотря на общий консенсус относительно того, что с экологией «что-то не так», информации о том, насколько все «не так» и, как это влияет на жизнь каждого из нас, не так уж и много. Но это уже проблема другого порядка.

Основная причина ухудшающейся экологии – деятельность человека. Пока лишь небольшому числу стран удалось достичь нейтрального уровня воздействия на экологию, и Россия, к сожалению, не в их числе. На глобальном уровне до достижения состояния устойчивого (sustainable) развития еще очень далеко: мы живем в экологический кредит, отдавать который предстоит будущим поколениям.

По результатам опроса Левада-центра россияне считают экологические проблемы опаснее терроризма. Загрязнение окружающей среды глобальной угрозой воспринимают 48% опрошенных. Мировой терроризм 42%. С чем это может быть связано и действительно ли экологические проблемы гораздо опаснее террора?

Опросы общественного мнения отражают в основном медиа-реальность. Результаты конкретного исследования скорее говорят о том, что по телевизору стали больше говорить об экологии, а терроризм временно ушел с повестки. Плохая экология действительно является причиной разных болезней, более ранней смертности, что, кроме гуманных соображений, можно перевести и в потери ВВП.

С чем конкретно нужно бороться в первую очередь – вопрос оценки рисков и стоимости решений для каждого конкретного правительства.

От последствий загрязнения каждый год умирают 7 млн человек. Об этом предупредил Специальный докладчик ООН по вопросам окружающей среды. Из-за чего именно умирают? Какие заболевания провоцирует загрязненный воздух?

Речь идёт о случаях, когда смерть человека произошла вследствие заболеваний, которые обостряются из-за загрязнения окружающей среды. Это, в первую очередь, заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. При загрязнении воздуха смертность от этих заболеваний повышается. Это и отражается в оценке, используемой в докладе ООН.

Экомониторинг может помочь?

Экологический мониторинг включает мониторинг загрязнения воды, земли и воздуха. Смысл состоит в том, чтобы отслеживать текущее состояние и тенденции. Это используется для принятия различных управленческих решений. Например, мы знаем, что в городе основной источник загрязнения воздуха – автотранспорт (как в Москве, Париже и Лондоне – любом крупном мегаполисе). С помощью мониторинга мы можем узнать, как влияют ограничение скорости, строительство развязки или новой дороги, развитие общественного транспорта и другие факторы на уровень загрязнения от этого источника. Экологическая ситуация – это не данность, ею можно управлять, главное поставить себе такую цель. А мониторинг – это лишь оценка вашего пути в направлении к этой цели.

Какие именно вещества загрязняют воздух?

В самом общем смысле есть два типа загрязнителей: токсичные газы и твердые частицы. Типичные токсичные газы, которые встречаются в городской среде, – диоксид серы, диоксид азота, озон.

измерение загрязнения воздуха

Твердые частицы – это мелкая пыль, размером меньше 10 микрон (отдельно для контроля выделяют еще фракцию меньше 2,5 микрон), которая имеет разный химический состав, но высокую проникающую способность в организм человека. Оба типа загрязнителей образуются в результате процессов сжигания топлива: в мегаполисе это двигатели автомобилей и ТЭЦ. Возвращаясь к вопросу об оценках смертности от загрязнения воздуха, которые делает ООН, в них речь идет именно об этих веществах. Катастрофы и промышленные аварии с отравляющими веществами не учитываются: это отдельная сфера обеспечения безопасности.

Чем отличается загрязнение атмосферного воздуха от загрязнения воздуха в помещении?

 

Загрязнение снаружи и внутри помещений отличается источниками загрязнения, механизмами рассеивания примесей. Если в городе источники – автомобили, ТЭЦ, заводы, то в квартире это может быть и кухня, и бытовая химия, и домашние животные, и мебель с отделочными материалами. Но главное принципиальное отличие – концентрация углекислого газа. На улице она примерно постоянная (именно это состояние называется «свежим воздухом»), а в квартире может расти до очень неприятных значений (когда «душно» и болит голова, если говорить о симптомах). В этом смысле не стоит удивляться, если в итоге в квартире качество воздуха окажется ниже, чем на улице.

Как поддерживать чистоту воздуха у себя дома или в офисе?

Самый простой способ – регулярно проветривать, убираться в помещении и не курить, конечно. Если открывать окна по каким-то причинам не хочется (шум, грязный воздух в городе, сквозняки), то на рынке есть отдельный класс климатических устройств – бризеры – для проветривания при закрытых окнах без сквозняков. Они еще и очищают воздух.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать тем, кто живет в наиболее загрязненных районах?

Для начала нужно определить, действительно ли район грязный. У нас сложились определенные привычки думать, что один район чистый, а другой грязный. При этом, многие города и районы сильно изменились за последнее время. Даже если в среднем какой-то район оказывается грязнее, чем другой, то бывает время, когда этот «грязный район» чище, а когда грязнее. Это все можно отслеживать с помощью современных сетей мониторинга. Соответственно, можно принимать простые решения, исходя из этой информации: например, стоит ли сейчас идти с ребенком гулять или лучше подождать? Для людей, которые заботятся о своем здоровье, это самый понятный путь. Менее сознательные жители могут ждать предупреждения МЧС об очень высокой опасности выходить на улицу.

Можем ли мы сами избавиться от проблемы плохой экологии? Какие правила соблюдать обывателю, чтобы сделать воздух чистым? Мы ведь сами виноваты в том, как сложилась экологическая ситуация. Или решить все можно только на государственном уровне?

 

Это сложная проблема. Нужен комплекс мер со всех сторон. Обыватели могут экономить электроэнергию, сортировать мусор, пользоваться общественным транспортом, топить камины и бани более экологичными видами топлива. Государство может нам всем в этом помогать, развивая соответствующую инфраструктуру, формируя природоохранное законодательство, эффективнее контролируя источники загрязнения и в целом – стимулируя экологически ответственное поведение.

Какие глобальные последствия у загрязнения атмосферы?

У загрязнения атмосферы есть измеримая цена для экономики – последние оценки ОЭСР говорят о примерно 1% глобального ВВП, но понятно, что эффекты распределены неравномерно между странами. Эту цену можно выразить и в 4 миллионах смертей людей ежегодно (ВОЗ), но, конечно, страдают и животные, и растения. Мы все дышим одним воздухом, поэтому лучше его не загрязнять.

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