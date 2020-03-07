Что-то «не так» с экологией или с нами

//Интервью 13+

7 марта 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

берегите природу, фото: соцсети

Загрязнение воздуха – один из основных факторов риска для здоровья. Экозащитники трубят во все трубы, а нас кроме благ пресловутой цивилизации ничего не волнует. Вместе с этим, чем выше уровень загрязнения воздуха, тем выше вероятность схлопотать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Директор по развитию платформы для мониторинга и исследования качества воздуха в городах «CityAir» Андрей САМОДИН рассказал, опаснее ли терроризма загрязнение воздуха и как избавиться от проблем плохой экологии.

– Андрей, оцените экологическую ситуацию, сложившуюся сегодня в нашей стране и в мире.

– Осознание экологических проблем в масштабе человечества произошло сравнительно недавно – в середине прошлого века. Сейчас это уже стало естественной мыслью и вошло в повседневную культуру: даже на обыденный выбор молока может повлиять, перерабатывается ли его упаковка или нет. Что уж говорить о выборе жилья или места для прогулок. Несмотря на общий консенсус относительно того, что с экологией «что-то не так», информации о том, насколько все «не так» и, как это влияет на жизнь каждого из нас, не так уж и много. Но это уже проблема другого порядка.

Основная причина ухудшающейся экологии – деятельность человека. Пока лишь небольшому числу стран удалось достичь нейтрального уровня воздействия на экологию, и Россия, к сожалению, не в их числе. На глобальном уровне до достижения состояния устойчивого (sustainable) развития еще очень далеко: мы живем в экологический кредит, отдавать который предстоит будущим поколениям.

– По результатам опроса Левада-центра россияне считают экологические проблемы опаснее терроризма. Загрязнение окружающей среды глобальной угрозой воспринимают 48% опрошенных. Мировой терроризм 42%. С чем это может быть связано и действительно ли экологические проблемы гораздо опаснее террора?

– Опросы общественного мнения отражают в основном медиа-реальность. Результаты конкретного исследования скорее говорят о том, что по телевизору стали больше говорить об экологии, а терроризм временно ушел с повестки. Плохая экология действительно является причиной разных болезней, более ранней смертности, что, кроме гуманных соображений, можно перевести и в потери ВВП.

С чем конкретно нужно бороться в первую очередь – вопрос оценки рисков и стоимости решений для каждого конкретного правительства.

– От последствий загрязнения каждый год умирают 7 млн человек. Об этом предупредил Специальный докладчик ООН по вопросам окружающей среды. Из-за чего именно умирают? Какие заболевания провоцирует загрязненный воздух?

– Речь идёт о случаях, когда смерть человека произошла вследствие заболеваний, которые обостряются из-за загрязнения окружающей среды. Это, в первую очередь, заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. При загрязнении воздуха смертность от этих заболеваний повышается. Это и отражается в оценке, используемой в докладе ООН.

– Экомониторинг может помочь?

– Экологический мониторинг включает мониторинг загрязнения воды, земли и воздуха. Смысл состоит в том, чтобы отслеживать текущее состояние и тенденции. Это используется для принятия различных управленческих решений. Например, мы знаем, что в городе основной источник загрязнения воздуха – автотранспорт (как в Москве, Париже и Лондоне – любом крупном мегаполисе). С помощью мониторинга мы можем узнать, как влияют ограничение скорости, строительство развязки или новой дороги, развитие общественного транспорта и другие факторы на уровень загрязнения от этого источника. Экологическая ситуация – это не данность, ею можно управлять, главное поставить себе такую цель. А мониторинг – это лишь оценка вашего пути в направлении к этой цели.

– Какие именно вещества загрязняют воздух?

– В самом общем смысле есть два типа загрязнителей: токсичные газы и твердые частицы. Типичные токсичные газы, которые встречаются в городской среде, – диоксид серы, диоксид азота, озон.

измерение загрязнения воздуха

Твердые частицы – это мелкая пыль, размером меньше 10 микрон (отдельно для контроля выделяют еще фракцию меньше 2,5 микрон), которая имеет разный химический состав, но высокую проникающую способность в организм человека. Оба типа загрязнителей образуются в результате процессов сжигания топлива: в мегаполисе это двигатели автомобилей и ТЭЦ. Возвращаясь к вопросу об оценках смертности от загрязнения воздуха, которые делает ООН, в них речь идет именно об этих веществах. Катастрофы и промышленные аварии с отравляющими веществами не учитываются: это отдельная сфера обеспечения безопасности.

– Чем отличается загрязнение атмосферного воздуха от загрязнения воздуха в помещении?

– Загрязнение снаружи и внутри помещений отличается источниками загрязнения, механизмами рассеивания примесей. Если в городе источники – автомобили, ТЭЦ, заводы, то в квартире это может быть и кухня, и бытовая химия, и домашние животные, и мебель с отделочными материалами. Но главное принципиальное отличие – концентрация углекислого газа. На улице она примерно постоянная (именно это состояние называется «свежим воздухом»), а в квартире может расти до очень неприятных значений (когда «душно» и болит голова, если говорить о симптомах). В этом смысле не стоит удивляться, если в итоге в квартире качество воздуха окажется ниже, чем на улице.

– Как поддерживать чистоту воздуха у себя дома или в офисе?

– Самый простой способ – регулярно проветривать, убираться в помещении и не курить, конечно. Если открывать окна по каким-то причинам не хочется (шум, грязный воздух в городе, сквозняки), то на рынке есть отдельный класс климатических устройств – бризеры – для проветривания при закрытых окнах без сквозняков. Они еще и очищают воздух.

– Какие меры предосторожности нужно соблюдать тем, кто живет в наиболее загрязненных районах?

– Для начала нужно определить, действительно ли район грязный. У нас сложились определенные привычки думать, что один район чистый, а другой грязный. При этом, многие города и районы сильно изменились за последнее время. Даже если в среднем какой-то район оказывается грязнее, чем другой, то бывает время, когда этот «грязный район» чище, а когда грязнее. Это все можно отслеживать с помощью современных сетей мониторинга. Соответственно, можно принимать простые решения, исходя из этой информации: например, стоит ли сейчас идти с ребенком гулять или лучше подождать? Для людей, которые заботятся о своем здоровье, это самый понятный путь. Менее сознательные жители могут ждать предупреждения МЧС об очень высокой опасности выходить на улицу.

– Можем ли мы сами избавиться от проблемы плохой экологии? Какие правила соблюдать обывателю, чтобы сделать воздух чистым? Мы ведь сами виноваты в том, как сложилась экологическая ситуация. Или решить все можно только на государственном уровне?

– Это сложная проблема. Нужен комплекс мер со всех сторон. Обыватели могут экономить электроэнергию, сортировать мусор, пользоваться общественным транспортом, топить камины и бани более экологичными видами топлива. Государство может нам всем в этом помогать, развивая соответствующую инфраструктуру, формируя природоохранное законодательство, эффективнее контролируя источники загрязнения и в целом – стимулируя экологически ответственное поведение.

– Какие глобальные последствия у загрязнения атмосферы?

– У загрязнения атмосферы есть измеримая цена для экономики – последние оценки ОЭСР говорят о примерно 1% глобального ВВП, но понятно, что эффекты распределены неравномерно между странами. Эту цену можно выразить и в 4 миллионах смертей людей ежегодно (ВОЗ), но, конечно, страдают и животные, и растения. Мы все дышим одним воздухом, поэтому лучше его не загрязнять.