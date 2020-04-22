Боец ММА рассказал, как «выпустить пар» во время самоизоляции

Во время самоизоляции многие люди, привыкшие к высокой физической активности, не всегда могут найти способы дать выход накопившейся энергии. Боец ММА Андрейй Семенов подсказал несколько способов «выпустить пар».
Семенов признал, что самоизоляция – тяжелое испытание для мышечной системы. Однако и при помощи домашних тренировок можно в достаточной степени нагрузить тело и дать выход энергии.
«Имея в арсенале у себя дома килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо. Так вы заодно прокачаете большую часть необходимых мышц. Боксерская груша тоже хорошо разряжает», - сказал спортсмен.
Он добавил, что нуждающиеся в элементе соревнований могут совершать физические упражнения на спор с друзьями по видеосвязи. Это могут быть приседания или отжимания, передает Радио Sputnik.