Ученый озвучил основную психологическую проблему самоизоляции

Главной психологической проблемой во время самоизоляции является вовсе не необходимость сидеть дома, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.
Специалист заявил, что сильнее всего на психику действует неопределенность сроков ограничения, которые в любой момент могут измениться. «В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент - мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции», - сказал Суворов.
Он добавил, что дополнительным фактором, негативно воздействующим на психику, является монотонность.