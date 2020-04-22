Ученый озвучил основную психологическую проблему самоизоляции

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22 апреля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Главной психологической проблемой во время самоизоляции является вовсе не необходимость сидеть дома, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.

Специалист заявил, что сильнее всего на психику действует неопределенность сроков ограничения, которые в любой момент могут измениться. «В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент - мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции», - сказал Суворов.

Он добавил, что дополнительным фактором, негативно воздействующим на психику, является монотонность.