Как защитить психику во время самоизоляции, посоветовала психолог

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16 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Самоизоляция с неопределенной продолжительностью может оказаться серьезным испытанием для психики. Психолог Юлия Зотова посоветовала, как можно нейтрализовать негативные последствия.

Специалист объяснила, что человеку гораздо легче переждать ограничения, когда известно, через сколько они закончатся. Чтобы снизить уровень психологического напряжения, стоит подумать о делах, которыми хочется заняться после окончания самоизоляции, передаёт Радио Sputnik.

«То, что режим самоизоляции заявлен на неопределенное время, дестабилизирует людей в психологическом плане... При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом», - советует Зотова.