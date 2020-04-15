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Психолог объяснила, как не сорваться с режима самоизоляции

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Психолог объяснила, как не сорваться с режима самоизоляции
фото: pixabey

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова объяснила, как не сорваться с режима самоизоляции.

Она отметила, что игнорирование нынешнего режима россиянами может привести ко второй волне заражения коронавирусом в стране. По ее словам, чтобы не было соблазна выйти на улицу без резкой надобности, необходимо структурировать свой день.

Нужно составить расписание дня, которое будет включать некое движение, физическую активность. Многие спортивные центры и индивидуальные тренеры сейчас проводят свои занятия в режиме онлайн бесплатно. Минимум полчаса в день каких-то упражнений, с точки зрения психологии, не важно каких именно, но эти упражнения должны быть, важно продолжать насыщать кровь кислородом, — посоветовала специалист.

СЕ

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